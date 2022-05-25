Популярная украинская певица Настя Каменских, которая сейчас живет за границей и активно занимается творчеством с благотворительной миссией, поделилась с поклонниками в Instagram своими мыслями. Свой большой пост артистка дополнила арт-фотографией с украинской символикой.

Так, по словам Насти, у всех украинцев, как и нее самой многое в жизни изменилось за последние три месяца. И хотя многие люди вынуждены были переехать за границу, в целом весь народ стал еще более един.

"90-й день, как мы все изменились. Наши цели, планы, привычные дни. Мы не знали, что можно одновременно испытывать сильную боль за каждую потерю, но огромную гордость за каждого не стоящего в стороне украинца. И от этого любовь к полностью незнакомым, но как родным людям. Хотя физически миллионы украинцев сейчас далеко от дома и друг друга, мы стали еще ближе и единее", - написала Каменских.

Также артистка призналась, что, выступая в разных уголках мира за последние три месяца, она почувствовала безумную поддержку Украины.

"На 90-й день понимаешь, что идет время. Как и жизнь. Города, пережившие страшные дни оккупации, многочисленные потери, постепенно возвращаются к жизни. Это пример для нас держаться через страх и слезы. Несмотря на боль, находить силы работать над собой и эмоциональным состоянием. Это то, что поможет нам, а значит и стране, потому что каждый из нас – ее часть", - добавила Настя.

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