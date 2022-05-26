Популярная украинская певица, модель и звезда Playboy Даша Астафьева, которая с начала войны устроилась на волонтерскую кухню, часто радует поклонников яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка поделилась в инста-сторис милым фото, на котором продемонстрировала стильный образ.

На новой фотографии Даша запечатлела себя в лифте, кокетливо позируя на камеру. Одну руку она положила в карман, а на другой висит модная сумочка, ею же артистка держит телефон. Перед камерой Астафьева появилась в стильных клетчатых брюках и светлой кофточке. Ее волосы собраны в аккуратную прическу, а на лице легкий макияж.

"Я люблю украинское", - подписала сторис Даша, отметив страницу украинского бренда, у которого приобрела этот наряд.

Отметим, что Астафьева с первых дней войны в Украине начала посещать волонтерскую кухню и помогать готовить еду для украинских защитников. Кадры этого процесса звезда не раз показывала в своих соцсетях, чем вызвала восхищение и уважение украинцев.

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