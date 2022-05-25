Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк поехал воевать на восток Украины, где сейчас идут самые жестокие бои.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил в фейсбуке журналист Юрий Кошмарченко.

"Встретил в Киеве Андрея Хлывнюка, постояли, поговорили, он беззлобно пожаловался, что не смог купить в магазине рядом безалкогольного пива. Попрощались — и он вернулся в гумштаб, откуда вышел.

А я в тот же момент понял: моя главная миссия на этой войне — немедленно найти Андрею безалкогольное пиво. Оббегал магазины вокруг, нашел, купил, пишу ему, чтобы вышел и забрал. А он такой скромно: "Спасибо, выпьем, когда вернусь с Востока”, – написал журналист.

Добавим, что с начала полномасштабного вторжения россии в Украину Андрей Хлывнюк пошел в ряды теробороны Киева. В марте, помогая патрульной полиции, он получил ранение.

Кроме того Хлывнюк дал новую жизнь гимну сечевых стрельцов «Ой, у лузі червона калина», который сейчас поют во многих уголках мира.

Новость об отъезде известного певца на Восток ошеломила украинцев. В сети люди просят Бога сохранить жизнь Андрею и всем украинцам.

«Господи Боже, храни Андрея и всех наших защитников и Украинский народ», "Храни Боже Андрея и всех украинцев!", "Андрей, возвращайся с победой Украины как можно быстрее", "Боже помогай. Молимся за всех наших защитников, за освобождение родной земли», «Пусть Боженька бережет его и всех наших ангелов».

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