Актриса поделилась кадрами из-за границы, где сейчас живет и работает, а также показала подросшего сына Платона.

Популярная украинская актриса Ксения Мишина, которая была героиней первого сезона шоу "Холостячка", часто рассказывает поклонникам в Instagram, как они с сыном живут за границей. Ранее актриса уточнила, что задолго до войны подписала заграничный контракт, и должна была в любом случае переехать в другую страну на съемки.

Так, в этот раз Ксения поделилась в Instagram-сторис, что побывала на тренировке, и рассказала, что перешла на спорт-режим, так что теперь часто пьет воду. К тому же, артистка рекомендует это делать всем.

"Вспомнила, что мне нужно выпивать по два литра воды. Привет, друзья! У меня спорт-режим. Сегодня утром я очень мощно позанималась спортом, помедитировала. А сейчас еду встречать сыночка со школы", - рассказала Мишина в сторис, едя за рулем машины.

"Не забывайте пить воду. Всегда и много", - подписала сторис актриса.

А дальше Ксения показала несколько сторис, как забирала сына Платона из школы, еще и опоздала.

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