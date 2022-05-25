Известный хореограф поделился ностальгийным кадром, на котором показал, что делал четыре года назад в этот самый день.

Популярный украинский хореограф, ведущий и шоумен Влад Яма, который также является многолетним судьей шоу "Танці з зірками", часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. В последнее время артист много публикует фото, как будто "из прошлой жизни", то есть довоенных.

Так, в этот раз Влад поделился кадром, который был сделан в этот же день, 25 мая, только четыре года назад – в 2018-м. Как оказалось, в то время хореограф был звездным тренером шоу "Лига Смеха", и в этот день он проводил веселый вечер вместе со звездными коллегами на очередной игре.

На фотографии, которую опубликовал в сторис Яма, его можно увидеть в кругу коллег-друзей из шоу-бизнеса. Рядом с ним стоят юморист Евгений Кошевой, актер Станислав Боклан и две красотки-певицы – Оля Полякова и Надя Дорофеева. Все они выглядят счастливыми и беззаботными.

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