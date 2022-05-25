Популярная украинская блогерша Даша Квиткова, которая после реалити-шоу "Холостяк" стала женой главного героя Никиты Добрынина и уже родила ему сына, часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз красотка выложила в сети милые фото в очаровательном образе, на которых сверкнула стройной фигуркой.

На новых снимках Даша запечатлена в интересной локации, которая в чем-то даже перекликается с оттенками ее наряда. Перед камерой девушка появилась в широких серых брюках и патриотической футболкой с надписью: "Я украинка", а сверху на плечи накинула серую кофту. Дополняют образ черно-белые кеды и модная сумочка.

В подписи к фотографиям Квиткова написала: "Горжусь, что я украинка". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию блогерши: "Ну какая же красавица", "Очень похудела, красотка", "Горжусь украинским народом", "Счастье и гордость быть украинкой", "Невероятная", "Красотка".

Напомним, Ефросинина прямиком из постели показала, кто принес ей букет цветов: "Впервые за 20 лет не муж".

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