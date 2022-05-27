Как напоминает Politeka.net после полномасштабного вторжения рф в Украину Паша Ли вступил в тероборону и не сомневался, что "мы справимся и все будет Украина". Сообщалось, что актер погиб во время вражеского обстрела.

Но подробности и фото с места трагедии Паши ли появились только сейчас, почти через три месяца.

«Я долго колебался писать ли об этой истории нашей волонтерской работы в оккупированном Ирпене и ее трагические последствия, ведь я не мастер пера, человек не публичный и мне, пожалуй, довольно сложно будет описать те события и пережитые эмоции, но я попробую», - написал на своей странице в Facebook Тарас Мельник, на глазах которого погиб Паша ли.

Трагедия произошла, когда они находились в авто Паши, за рулем был Тарас. На тот момент они были знакомы всего несколько дней.

«Мы вместе работали в Ирпенском штабе добровольческого формирования, в котором одной из наших ежедневных задач была доставка еды старикам, детям, женщинам, инвалидам и людям с ограниченными возможностями, которые в условиях постоянных обстрелов, остались обреченными на голод в своих домах», - рассказал Мельник, добавив, что они это делали под системным огнем арты, маневрируя между рашистскими блокпостами, с которых накрывали огнем все, что тогда двигалось по городу.

Тарас признался, что актер поражал его своей организованностью и силой духа: он смог идеально систематизировать звонки на горячей линии штаба, всегда был собранным и с холодной головой, веселым, уравновешенным и четким и в действиях и решениях.

"Утро того самого страшного дня было тяжелым, мы впервые колебались по маршрутам, враг продвигался вглубь города и мы понимали, что в этот день будет сверхсложно, но все же совместно приняли решение идти, ибо нашей помощи ждали люди! Мы сели в авто, я за руль, Паша позади меня на заднее сиденье, Ирина Мигитко возле Паши и начали движение по запланированному маршруту. Автоматная очередь врага застала нас врасплох, никто и глазом не успел моргнуть.

Шесть пуль в лобовое стекло и еще несколько десятков по кузову, пуля прошла мне с левой стороны головы, разорвала кепку и капюшон куртки, Ирине попала в телефон, который был у нее в руках, Паше попала в легкие, он погиб на месте. Несколько секунд мы еще слышали его хрипы и потом он затих. Затих навсегда...", - написал Мельник, добавив, что Паша Ли погиб как герой, помогая людям и родной Украине в борьбе с рашистской навалой.

Тарас Мельник также заверил, что украинцы обязательно одержат победу в этой страшной войне и всегда будут чтить память Паши Ли и всех тех, кто погиб, защищая Родину.

Напомним, ранее стало известно, что найдено тело Паши Ли, который погиб 6 марта.

Мама Паши, который был единственным ребенком, до конца не верила, что ее сына больше нет.