Как сообщает Politeka.net, бывшая солистка группы Nikita, которая с самого начала войны волонтерила и помогала украинской армии, поделилась в своих сториз рассказом о том, как отправилась выступать перед военными.

Даша рассказала, что ей довелось посетить места, которые попали под удар россиян.

«Посетили места, которые пытались освободить…После всего увиденного трудно даже дышать. Почти ничего в городе не осталось целым. Мне было очень страшно увидеть глаза людей, которые встретились с врагом вживую. Людей, которые, к сожалению, привыкли к такому виду своего города», - призналась Астафьева.

По ее словам, она с командой впервые приехала поддержать украинских защитников выступлением – до этого она помогала общественной деятельностью, участием в сборах средств и готовкой еды в волонтерском центре.

«Я не могла не увидеть это своими глазами. Не поддержать тех, благодаря кому мы живы. Наши люди лучшие. Мы каждый день являемся примером единства и поддержки! Несломленного духа и жажды победы! И после увиденного, у меня даже нет сомнения, что победа будет за нами! Потому что мы лучшие. Не знаю, поддержали ли мы парней…я до сих пор считаю, что петь могут только те, у кого есть на это силы. Но я рада, что мы увидели лица наших героев. Горжусь тем, что в Украине самая сильная армия. Армия людей», - написала Астафьева о своей поездке.

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