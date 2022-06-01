Как сообщает Politeka.net, украинский телеведущий, продюсер и актер Юрий Горбунов посетил кофейню в Хмельницком и показал необычный арт на латте, которое заказал. Фото появилось на его странице в Инстаграм.
Юрий Горбунов заказал две чашки с напитком. Какого же было его удивление, когда официант принес ему латте с патриотическим узором. Так, на одной чашке ему нарисовали герб Украины, а на другой – герб Польши.
"Уже тренд среди бариста", – написал телеведущий Юрий Горбунов в подписи к публикации, а также оставил хештеги "Украино-польская дружба" и "Украина победит".
Комментаторы окрестили такое латте "шедевром" и захотели попробовать его: "Шедеврально!", "Такое даже жалко пить", "Хочу такое заказать при первой же возможности".
Стоит отметить, что Юрий Горбунов вместе с женой Екатериной Осадчей активно поддерживают Украину в борьбе против путинской агрессии. Они волонтерят и устраивают благотворительные концерты.
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Напомним, что Горбунов удивил неожиданным откровением.
Как сообщала Politeka, Горбунов поразил украинцев кадрами из больницы.
Также Politeka писала, что Горбунов от души высмеял слова пропагандистов об украинских корнях Байдена.