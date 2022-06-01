Юрий Горбунов заказал две чашки с напитком. Какого же было его удивление, когда официант принес ему латте с патриотическим узором.

Как сообщает Politeka.net, украинский телеведущий, продюсер и актер Юрий Горбунов посетил кофейню в Хмельницком и показал необычный арт на латте, которое заказал. Фото появилось на его странице в Инстаграм.

Юрий Горбунов заказал две чашки с напитком. Какого же было его удивление, когда официант принес ему латте с патриотическим узором. Так, на одной чашке ему нарисовали герб Украины, а на другой – герб Польши.

"Уже тренд среди бариста", – написал телеведущий Юрий Горбунов в подписи к публикации, а также оставил хештеги "Украино-польская дружба" и "Украина победит".

Комментаторы окрестили такое латте "шедевром" и захотели попробовать его: "Шедеврально!", "Такое даже жалко пить", "Хочу такое заказать при первой же возможности".

Стоит отметить, что Юрий Горбунов вместе с женой Екатериной Осадчей активно поддерживают Украину в борьбе против путинской агрессии. Они волонтерят и устраивают благотворительные концерты.

Напомним, что Горбунов удивил неожиданным откровением.

Как сообщала Politeka, Горбунов поразил украинцев кадрами из больницы.

Также Politeka писала, что Горбунов от души высмеял слова пропагандистов об украинских корнях Байдена.