Кристина Горняк продолжает поддерживать украинцев, а также показывать в Инстаграм много личных кадров.

Как сообщает Politeka.net, жена телеведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк сейчас активно занимается волонтерством, но не забывает и о странице в Инстаграм. Несколько часов назад Кристина поделилась несколькими яркими снимками.

На первом она позирует на берегу моря в Одессе. Новый наряд красавицы получился весьма удачным. Кристина Горняк выбрала для прогулки белый топ, черные штаны, а также шелковый пиджак в тон, которые подчеркнули роскошные формы девушки. Дополнили наряд сумочка и солнцезащитные очки.

"Какая у нас живописная Украина", - подписала снимок жена Владимира Остапчука.

На втором кадре Кристина сидит на пирсе с бокалом в руках. На ней – элегантное нежно-розовое платье в горошек с коротким рукавом. Свой образ Кристина Горняк дополнила изящными боссоножками на высокой шпильке. Из аксессуаров лишь ненавязчивые украшения и черный ремешок.

В подписи она рассказала, какое будущее видит для украинцев и заявила, что скоро небо над нами будет без взрывов.

"Какие красивые у нас закаты. Скоро это небо над будет нами светить свободно и без взрывов", - снимок Кристина дополнила подписью.

Напомним, что жена Остапчука пожаловалась на бессонную ночь.

Как сообщала Politeka, жена ведущего "Маски" Остапчука рассказала о долгом разговоре с мужем.

Также Politeka писала, что Остапчук с женой показали, как выглядеть стильно в обычных вещах.