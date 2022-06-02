Знаменитая актриса Лия Ахеджакова, осуждающая действия владимира путина и вторжение рф в Украину, внесла ясность в громкую историю с нападением.

Ранее Лия Ахеджакова сообщила о неприятном инциденте во время спектакля с ее участием «Игра в Джин» в театре «Современник».

«На меня распылили перцовый баллончик. Какой-то неадекват это сделал. Уж не знаю, чем там я ему помешала. А может быть даже и из-за моей позиции по отношению к войне с Украиной, к президенту России Владимиру Путину, к правительству, к власти в целом, не знаю...», - сообщила Лия Меджидовна в своем Instagram.

Актриса также потребовала от правоохранительных органов «здравой реакции на произошедшее» и принятия мер длдя того, чтобы виновник был наказан.

Однако, как оказалось, Лию Меджидовну ввели в заблуждение. Об этом актриса сообщила такжее на своей странице в Instagram.

«Меня опять обманули, также, как и многих других, кто читал новости. Я действительно не видела, что кто-то что-то распыляет, но СМИ и Рен ТВ раздули так убедительно... мои знакомые и коллеги, которые там находились, сказали, что брызнули в меня. А как оказалось, это из-за каких-то каналов, которые распространяют ложную информацию. В итоге, никто в меня ничего не распылял, просто фейк какой-то!!! А просто мужчина в фойе нажал случайно и такую инфобомбу взорвали. Ужас! Провокация!», - сообщила Ахеджакова.

В комментариях актрисе выражают поддержку и высказывают радость от того, что с ней все в порядке.

Напомним, Пугачеву публично унизили в россии, но артистка этого так не оставила.

Также сообщалось, что Ефросинина раскрыла, чем Галкин поплатился за поддержку Украине.

Кроме того Politeka.net писала, что звезда сериала "Сваты" пронзительно обратился к украинцам.