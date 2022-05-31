Як повідомляє Politeka.net, співачка відреагувала на випад на свою адресу в Instagram.
Нецензурна лайка на адресу Примадонни з'явилося на фасаді Московського телецентру «Останкіно» ввечері у вигляді світлової проекції. Раніше в Росії вже неодноразово критикували Пугачову за те, що після початку війни в Україні співачка з сім'єю поїхала до Ізраїлю. Незважаючи на те, що Пугачова і Галкін заявляли, що повернуться в рф, на батьківщині їх визнали зрадниками.
Тепер же незадоволені Пугачової вирішили висловитися на всю країну. У зверненні не згадується прізвище співачки, проте в мережі впевнені, що напис був адресований саме їй.
"Алла, добре, що ти втекла. Алла, ти давно тут всіх за**ала", - говорилося на фасаді телецентру.
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У самому "Останкіно" цей інцидент коментувати відмовилися.
Незабаром після появи напису на будівлі Пугачова опублікувала в своєму Instagram пост, який виглядає досить прямолінійною відповіддю на дії супротивників співачки.
"Чим нижче інтелект, тим голосніше образи. Живи спокійно, країно!",- звернулася до росіян Пугачова.
Пост вона супроводила коротким відео, на якому сидить у білому вбранні серед квітучих кущів і показово посміхається на камеру.
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