Популярный украинский радиоведущий, блогер и интервьюер Слава Демин, который недавно возобновил записи своих интервью со звездами в онлайн-формате, часто делится в Instagram подробностями своей жизни. Так, в этот раз шоумен опубликовал милое фото, которое приурочил к сотому дню войны.

На новой фотографии Слава запечатлел себя с сыном и старенькой бабушкой, и рассказал, что они оба "дети войны". Как оказалось, бабушке Демина уже 92 года, и она "ребенок войны" Второй мировой, а его 12-летний сын Влад – ребенок нынешней войны в 2022 году.

В подписи к публикации ведущий написал: "100 дней! А рядом со мной два ребенка войны! 92 года и 12 лет. Я знаю, что все будет хорошо! Я просто уверен в том, что мы победим в этом несправедливом сражении. Потому что гопники, воры и убийцы долго не остаются безнаказанными. Их либо находят и судят, либо уничтожают свои же". Пользователи тут принялись комментировать новую публикацию Славы, соглашаясь с его мнением.

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