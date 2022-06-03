Популярная телезвезда и тренер шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемская, которая в прошлом была женой боксера Вячеслава Узелкова, часто делится с поклонниками в Instagram подробностями свой жизни. Так, в этот раз телезвезда посвятила пост сотому дню войны в Украине и рассказала, какая у нас потрясающая страна.

Так, в своем посте Марина показала свое фото, а также главные кадры, которые стали символом борьбы украинского народа. Среди них можно увидеть фото крепких объятий президентов Украины и Польши; преподавателя, который вел лекции онлайн из бомбоубежища, военного в чистом поле, а также других украинских героев. Также в посте есть видео, на котором можно увидеть разрушенные дома украинцев.

В подписи к публикации Боржемская написала: "100 дней полномасштабного вторжения… На самом деле, 8 лет и 100 дней войны.

Наша невероятная страна борется не только за свое будущее, но и за будущее всего цивилизованного мира. За демократию и свободу слова. Потому весь мир вместе с нами. Он понимает, что война не может быть в сердце Европы. Война не может быть в 2022 году. Геноцид следует остановить.

Сколько любви, поддержки и друзей мы получили в это время. Настоящие друзья познаются в беде. Сколько открылось невероятных людей, от которых ты совсем не ожидал помощи. Нам еще предстоит сразиться за победу и отстроить страну. Но мы на правильном пути – на пути добра, свободы и независимости. Помним, что война не закончилась. Боремся за Украину. Боремся за каждого. Слава Украине. Слава героям".

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