Известный артист поделился кадрами со своего благотворительного концерта в Германии, где сейчас гастролирует.

Популярный украинский исполнитель Макс Барских, который с начала войны вернулся в Украину и даже записался в ряды ВСУ, сейчас работает на своем "фронте" – на творческом. Артист отправился на гастроли в Германию, где дает благотворительные концерты и собирает средства на поддержку ВСУ и украинцев.

Так, недавно на своей странице в Instagram Макс опубликовал теплые кадры с концерта в немецком Ганновере. Судя по кадрам, встречали музыканта очень тепло и с восторгом, а он в свою очередь выкладывался на полную. Как видно, на сцену Барских вышел в присущем ему стиле – черных кожаных скини и белой рубашке с узорчатыми рукавами.

В подписи к публикации Макс поблагодарил зрителей, которые пришли на его концерт в Ганновере и анонсировал следующее выступление в Гамбурге.

"Ганновер, спасибо! Я благодарен каждому, кто вчера был со мной и смог разделить мою музыку. Наша сила в любви, возможности чувствовать, сопереживать и сочувствовать. Спасибо вам за то, что каждой песней помнили об Украине. Сегодня Гамбург, начинаем в 19:00!", - написал Барских.

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