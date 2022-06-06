Как пишет Politeka.net, в своем Инстагарм звезда эмоционально высказалась о новом обстреле Киева оккупантами.

Как известно, утром 5 июня российские военные запустили по украинской столице четыре ракеты. Сумская поделилась фотографией памятника князю Владимиру, который будто бы смотрит на дым, поднимающийся над местом попадания ракет.

«102 день войны… Пять прилетов по Киеву… Владимир Великий смотрит на этот ужас… Не спала сегодня до 5 утра, словно чувствовала… Украина в огне! «, - написала актриса.

Она заявила,, что Украине сейчас очень нужна помощь.

«Нам НУЖНА ПОМОЩЬ!!! Каждый день гибнут сотни людей! 14 миллионов человек покинули свои города… Господи, сжалься над Украиной!», - эмоционально написала Сумская.

Она также поделилась взятым из соцсетей видео, на котором можно было увидеть летящую на Киев ракету.

Отметим, что ракеты россиян попали по Дарницкому вагоноремонтному заводу, расположенному на левом берегу Киева.

Напомним, Дорофеева показала, как теперь проводит время без Дантеса.

Как сообщала Politeka, Галкин с Пугачевой остались без замка в рф из-за поддержки Украины.

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