Как пишет Politeka.net, ведущая обратилась к российскому певцу с предложением.

Лазарев, который уже много лет дружит с украинской запроданкой Ани Лорак, с начала войны избегал прямых высказываний на эту тему. Однако, в своем новом посте певец повторил риторику российской пропаганлы об обстрелах Донбасса якобы со стороны ВСУ.

«8 лет они жили под бомбами, прятались в подвалах. А сейчас там люди под осбтрелами, перебежками, рискуя жизнью спасают раненых. Слышишь эти рассказы от первого лица и начинаешь мыслить, чувствовать иначе. Я переоценил, переосмыслил многое», - написал российский певец, в точности повторив все ужасы об Украине, которые обычно рассказывают на российском телевидении.

В ответ Никитюк предложила Лазареву приехать в Украину и увидеть, что тут происходит своими глазами.

«Сергей, а вот у меня человек 600 беженцев с Донецкой области другое говорят! Может встретимся обсудим? Приезжай в Киев, будем вместе нацистов искать! И есть фото Насти? И контакты этого фонда с Донбасса?», - написала ведущая, решив уточнить информацию о якобы донбасских девочках, которым помогает Лазарев.

Напомним, Полякова гневно приструнила россиянку, восхваляющую вторжение оккупантов.

Как сообщала Politeka, российская пропагандистка Овсянникова вздумала сменить фамилию.

Также Politeka писала, что жена ведущего "Маски" Остапчука похвасталась роскошным букетом.