Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий и звезда шоу "Маска". Звезда сейчас женат на красотке Кристине, с которой официально оформил отношения в 2020 году. После 24 февраля Владимир пошел защищать Украину, а жена Остапчука занялась благотворительностью. Не забывает Кристина и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
"Сижу я на работе, работаю и тут звонок от курьера со словами... Вам сюрприз", - написала Кристина.
"Такой красивый сюрприз.... Даже не могла себе представить", - продолжила жена Остапчука.
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"И нет, в этот раз цветы не от мужа. Такое тоже бывает", - подытожила блогерка.
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