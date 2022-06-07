Популярная украинская певица Оля Полякова, которая с начала войны вывезла дочерей за границу, выступает едва ли не каждый день с благотворительными концертами. Артистка рассказывает о поддержке страны и освещает стиуацию по теме российской агрессии и бездействии русских граждан.

Более того, Ольга в выражениях себя не сдерживает, когда видит очередную агрессию от зомбированных граждан рф.

«Гадкая тетка русская с *овном в голове. Сколько же их, злых, агрессивных Тумах, жаждущих крови» - говорит Полякова.

Дмитрий Гордон поделился данным роликом у себя в Инстаграм и рассказал, что этот момент был снят во время одиночного пикета девушки, не согласной с происходящим:

«Одиночный пикет россиянки против войны в Украине и реакция на него местной жительницы».

В сети ожидаемо разгорелись бурные споры:

«Было бы смешно, если бы не было так грустно; Я уже три месяца в полном шоке и вообще …….. слов нет на все вот это 😢😢; Девочка молодец 👏; Сколько злости у той женщины( а девушку реально жалко….; Гражданка Рускава Мiра..; Человек потерял все ориентиры, сила пропаганды 🤦‍♀️ и манипуляции сознанием людей; Пропаганда сделала свое чёрное дело; Молодец девочка)достойная реакция на оскорбления)».

Также звезда пожаловалась на свою беду – в самолете потерялся ее важный багаж.

Как оказалось, Оля возвращалась с гастролей в США, и в самолете потеряла свой багаж с концертными костюмами и необходимыми для выступлений вещами. В своих сторис звезда обратилась к авиакомпании с просьбой помочь ей найти потерянное имущество.

Напомним, Жену Остапчука в облегающем платье заподозрили в беременности: "Боже, округленный живот".

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