Певица поделилась очаровательным детским фото с тортом и рассказала, что в этом году традиция в ее день рождения нарушена из-за войны.

Популярная украинская певица Алина Гросу, которая во время войны осталась в Украине, часто делится с поклонниками фото и своими мыслями на странице в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка приурочила пост в микроблоге своему дню рождения. К слову, артистке исполнилось 27 лет.

Как видно, Алина опубликовала милое детское фото, на котором позирует при полном параде. На ней светлое праздничное платье, прическа с бантом и очаровательная улыбка на лице. А перед ней на столе стоит красивый тортик.

В подписи к публикации Гросу рассказала, какая традиция у ее семьи есть в день рождения, и что в этом году традицию пришлось нарушить.

"День рождения всегда был особенным днем ​​в моей жизни. Мы всегда собираемся всей семьей, приглашаем друзей и близких и устраиваем тематические празднования, чтобы этот день был не только моим праздником и абсолютно все получили удовольствие. Довольно часто я его провожу на концертах, в работе… в туре… с огромным количеством людей и с тонной радостей… Но сегодня… эта традиция нарушилась. Я надеюсь, что очень скоро наступит Мир и мы снова соберемся вместе, но уже другими, более сильными и сплоченными. Было хорошо – а будет еще лучше! С Днем рождения меня", - написала певица.

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