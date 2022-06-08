Как пишет Politeka.net, Маша Ефросинина не выдержала оскорбительных и лживых высказываний Сергея Лазарева и высказалась в ответ. Как известно, артистка с первых дней вторжения рф занимается помощью беженцам и освещает ситуацию в стране.

Лазарев же решил использовать свою славу ради очередной пропаганды. В своем последнем посте в Instagram, пропитанном кремлевской пропагандой, Лазарев заявил, что украинские военные обстреливают мирное население на оккупированных Россией территориях Донбасса и назвал украинцев "нацистами".

«Вопрос к Серене: почему наши ребята-геи идут на фронт и погибают за свою землю, а вы все больше доказываете своими постами, что вы – пи***асы?» – обратилась к российскому певцу Ефросинина.

Также Леся Никитюк обратилась к российскому певцу с предложением из-за его циничного и лицемерного предложения. Лазарев, который уже много лет дружит с украинской запроданкой Ани Лорак, с начала войны избегал прямых высказываний на эту тему.

«Сергей, а вот у меня человек 600 беженцев с Донецкой области другое говорят! Может встретимся обсудим? Приезжай в Киев, будем вместе нацистов искать! И есть фото Насти? И контакты этого фонда с Донбасса?», - написала ведущая, решив уточнить информацию о якобы донбасских девочках, которым помогает Лазарев.

Напомним, Полякова гневно приструнила россиянку, восхваляющую вторжение оккупантов.

Как сообщала Politeka, российская пропагандистка Овсянникова вздумала сменить фамилию.

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