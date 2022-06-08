Известный на всю Украину ресторатор, шоумен и блогер Эктор Хименес-Браво, который долгие годы является справедливым судьей шоу "Мастер Шеф", часто делится с поклонниками подробностями своей жизни в Instagram. Так, в этот раз шеф-повар удивил украинцев сюрпризом – он открывает свой ресторан во Львове.

На своей странице Эктор опубликовал забавное видео, на котором показал, как реагируют "львовяне" на эту новость. На самом деле, это ролик со стадиона с болельщиками, и явно не в Украине, но выглядит достаточно забавно. Как и сам ресторатор – он доволен собой, что смог в разгар войны расширить свой бизнес.

В подписи к публикации Хименес-Браво написал: "Львов здесь? Открытие уже сегодня. Жду вас". Поклонники тут же приелись поздравлять Эктора в комментариях: "Эктор, а когда Вас ждать в Одессе?", "Да-да, жду. Каждый день там неподалеку бываю, то с нетерпением рассматриваю, как вы готовитесь. Очень хочу попробовать блюда от судьи Мастер Шеф", "Повезло Львову! Днепр ждет", "Эктор, а в Запорожье планируете?", "Поздравляю с открытием ресторана", "Поздравляю! Мира и процветания. Обязательно посещу ваш ресторан. Спасибо Вам за Вашу неутомимую помощь нашим защитникам и всем".

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