Как пишет Politeka.net, жена продюсера «Квартал 95» Александра Божкова поделилась в своем Инстаграм искренним постом.
В нем Саливанчук напомнила о том, что война в Украине длится уже больше 100 дней.
«Боль в сердце каждого украинца, потому что война приносит с собой кровь, разруху и страдания от потерь. Она идет по стране, оставляя после себя страшные следы, болезненные и необратимые. Смерти, стресса и травматических событий слишком много. Сегодня новая реальность – это спать и просыпаться под звуки сирен», - рассказала знаменитость.
По ее словам, Украина уже доказала всему миру, что ее так просто не покорить. Саливанчук напомнила, что украинцы будут готовы до последнего сражаться за свою свободу.
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Актриса призналась, что не сомневается в победе Украины.
«Мы готовы отдать свои жизни, чтобы наши дети жили в свободном независимом государстве, чтобы здесь не было никакого "русского мира"... Мы на своей земле, мы выдержим, хотя очень много невинных жертв. Я верю в нашу победу, в Вооруженные Силы Украины, и уверена, что мы отстроим свое государство, и оно будет лучше, чем до войны», - заявила Саливанчук.
Свой пост актриса сопроводила фотографиями в вышиванке в желто-голубых цветах.
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