Как пишет Politeka.net, жена продюсера «Квартал 95» Александра Божкова поделилась в своем Инстаграм искренним постом.

В нем Саливанчук напомнила о том, что война в Украине длится уже больше 100 дней.

«Боль в сердце каждого украинца, потому что война приносит с собой кровь, разруху и страдания от потерь. Она идет по стране, оставляя после себя страшные следы, болезненные и необратимые. Смерти, стресса и травматических событий слишком много. Сегодня новая реальность – это спать и просыпаться под звуки сирен», - рассказала знаменитость.

По ее словам, Украина уже доказала всему миру, что ее так просто не покорить. Саливанчук напомнила, что украинцы будут готовы до последнего сражаться за свою свободу.

Актриса призналась, что не сомневается в победе Украины.

«Мы готовы отдать свои жизни, чтобы наши дети жили в свободном независимом государстве, чтобы здесь не было никакого "русского мира"... Мы на своей земле, мы выдержим, хотя очень много невинных жертв. Я верю в нашу победу, в Вооруженные Силы Украины, и уверена, что мы отстроим свое государство, и оно будет лучше, чем до войны», - заявила Саливанчук.

Свой пост актриса сопроводила фотографиями в вышиванке в желто-голубых цветах.

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