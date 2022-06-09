Как пишет Politeka.net, популярная певица, которая жила в россии, но после начала войны поддержала в Украину и навсегда уехала из вражеской страны, поделилась в Инстаграм новыми кадрами.

Брежнева рассказала, что 8 июня у них в семье был праздник – матери певицы исполнилось 70 лет. По такому поводу их семья собралась в расширенном составе – из разных стран приехали три сестры певицы.

«Сегодня важный и любимый день всей нашей семьи. День рождения нашей главной женщины. Последний раз мы собирались в таком составе ровно 5 лет назад. По этому же поводу. День Рождения нашей мамочки», - рассказала певица.

Она добавила, что для ее мамы сейчас лучший подарок – увидеть всех четверых дочерей вместе.

«А желание у мамы только одно. И пусть оно сбудется», - добавила Брежнева.

Впрочем, для певицы день оказался не идеальным. Вера призналась, что уже вечером после праздника она сорвалась на слезы.

«Видимо, сегодня у меня переизбыток эмоций…Потому что к вечеру накатили слезы. И тревога снова поднялась. Хотя вообще сейчас все переживается иначе. И я стала другой», - призналась певица.

Напомним, Горбунов на эмоциях высказался о поведении пожилых украинцев.

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