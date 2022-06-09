Как пишет Politeka.net, юморист и его жена Ксения воспитывают двух дочерей. Их старшей дочке Варваре в начале этого года исполнилось 14 лет. Девушка растет артистичной – вся в папу. В своем юном возрасте она уже успела засветиться на телевидении в шоу "Голос. Діти" и "Рассмеши комика", продемонстрировав талант к пению и свое чувство юмора.
На своей странице в Instagram Варвара Кошевая разместила пару свежих фото, на которых показала крупным планом лицо с эффектным макияжем. Судя по геолокации, сейчас Варя с семьей находится в селе Кранево в Болгарии.
Украинцы в комментариях засыпали девушку комплиментами:
"Невероятно красивая";
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"Вауваувау😍😍";
"Сияет ярче солнца";
"Почему-то я тобой вдохновляюсь🔥".
Ранее Евгений Кошевой рассказывал, что с семьей войну встретил в Киеве. Вместе с женой Ксенией в интервью они вспоминали, что даже не имели тревожного чемодана, все собирали очень быстро, а первые 36 дней войны жили в подвале.
«Наша младшая так испугалась взрывов, что с истерикой поднималась и мы уговаривали ее любыми путями, чтобы она переоделась и приняла душ», - поделился Кошевой.
Напомним, Евгений Кошевой из "Квартал 95" показал, как сейчас выглядит его младшая дочка.
Как Politeka сообщала, Кошевой из "Квартал 95" разочаровал украинцев после поездки в Харьков.
Также Politeka писала, что Евгений Кошевой рассказал, что ему пишут друзья детства из Луганщины.