Как пишет Politeka.net, юморист и его жена Ксения воспитывают двух дочерей. Их старшей дочке Варваре в начале этого года исполнилось 14 лет. Девушка растет артистичной – вся в папу. В своем юном возрасте она уже успела засветиться на телевидении в шоу "Голос. Діти" и "Рассмеши комика", продемонстрировав талант к пению и свое чувство юмора.

На своей странице в Instagram Варвара Кошевая разместила пару свежих фото, на которых показала крупным планом лицо с эффектным макияжем. Судя по геолокации, сейчас Варя с семьей находится в селе Кранево в Болгарии.

Украинцы в комментариях засыпали девушку комплиментами:

"Невероятно красивая";

"Вауваувау😍😍";

"Сияет ярче солнца";

"Почему-то я тобой вдохновляюсь🔥".

Ранее Евгений Кошевой рассказывал, что с семьей войну встретил в Киеве. Вместе с женой Ксенией в интервью они вспоминали, что даже не имели тревожного чемодана, все собирали очень быстро, а первые 36 дней войны жили в подвале.

«Наша младшая так испугалась взрывов, что с истерикой поднималась и мы уговаривали ее любыми путями, чтобы она переоделась и приняла душ», - поделился Кошевой.

Напомним, Евгений Кошевой из "Квартал 95" показал, как сейчас выглядит его младшая дочка.

Как Politeka сообщала, Кошевой из "Квартал 95" разочаровал украинцев после поездки в Харьков.

Также Politeka писала, что Евгений Кошевой рассказал, что ему пишут друзья детства из Луганщины.