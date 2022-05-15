Актер «Квартала 95» Евгений Кошевой посетил Харьков и выступил в метро. Фотоотчет из поездки артист разместил на своей странице в Instagram. Компанию Кошевому в Харькове составили его коллеги по "Квартал 95" Александр Пикалов, Валерий Жидков, Юрий Великий, певцы Виталий Возловский и Pianoбой.

"Харьковжелезобетон - именно такой шеврон подарили ребята, когда провожали нас домой. Люди 77 дней в метро не выходя на улицу (не все, но большинство). Вы невероятны, мужественны и сильны 😎 потому что украинцы 💪 благодарны за гостеприимство и веру в победу. Слава Украине", - написал Кошевой.

Украинцы в комментариях ужаснулись изменениям во внешности звезды:

"Что-то Женя очень поправился)";

"Хватит жрать....";

"Вот это хари поразъедали на государственных харчах!";

"Это наши ребята, наши защитники должны раздавать автографы, а не Пикалов, наел хорошую коробку на государственные грн, вот бы пошел на поддержку обороны страны";

"Жека скоро поплывет";

"Изменились до неузнаваемости! От бывших ребят ничего не осталось...";

"Ох и отъел, Жека, ты себе ха...";

"Опомнитесь! Сколько можно жрать во время войны! Вы на свиней похожи!";

"Кошевой, а что же тебя так разнесло?Нехватка еды наверняка?!";

"А чего не на фронте? Рожи наели .... Вас очень ждут в военкомате".

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" после возвращения в Киев обратилась к украинцам: "Было очень страшно".

Как сообщала Politeka, звезда "Женского Квартала" подшутила над женой Шария, записав от ее имени обращение.

Также Politeka писала, что Степан Казанин из "Квартал 95" обратился к друзьям и одноклассникам из России.