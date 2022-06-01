Как пишет Politeka.net, популярный юморист поделился в Инстаграм трогательным фото. Кошевой решил напомнить украинцам о празднике, о котором несмотря на войну в стране нельзя забывать – Дне защиты детей.
Как известно, юморист и его жена Ксения воспитывают двоих дочерей. Их старшей дочке Варваре в начале этого года исполнилось 14 лет. Девушка растет артистичной – вся в папу. В своем юном возрасте она уже успела засветиться на телевидении, продемонстрировав талант к пению и свое чувство юмора.
Младшей дочке Кошевых, Серафиме, сейчас 7 лет. Именно ее показал на новом фото Евгений. На снимке девочка была одета в милое розовое платье, а на ее голове красовался ободок с цветами. Серафима трогательно прижималась к папе и улыбалась.
«Берегите детей», - коротко подписал снимок Кошевой.
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Поклонники артиста не смогли пройти мимо фото.
«Счастья вам и скорейшей победы», «Как Варенька, говорила, я очень люблю папочку!!!!!!Я думаю и Симочка в обнимашках. Значит Женечка , ты Талантище и в семье и на работе», «Какая лапуля. Растет будущее Украины!», «Женечка, Вашей семье мира, добра и благополучия», «Маленькие ангелы», «Берегите себя и детишек!», - пишут люди.
Напомним, Гвоздева из "Танців з зірками" рассказала о детях, которые пострадали от войны.
Как сообщала Politeka, Ефросинина с болью рассказала о Дне защиты детей.
Также Politeka писала, что MamaRika пожаловалась на свое состояние.