Как пишет Politeka.net, жена продюсера «Квартал 95» Александра Божкова активно ведет социальные сети и рассказывает о своей жизни с детьми. Также артистка любит делиться различными рассказами и притчами, поучая украинцев.
«Маленькая помощь - творит великие дела! Делюсь с вами отличными новостями! За первый день нашего проекта с @i.help.ukraine мы собрали более 300 евро для пострадавших детей. Сегодня на сайте появятся рисунки моего Глеба и его подруги Евы!
Напоминаю, о механике инициативы: заходите на сайт и выбирайте рисунок или несколько наиболее понравившихся рисунков, и перечислите любую сумму, чтобы приобрести. Больше рисунков – больше счастливых детей!» - рассказала Анна о новой инициативе.
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Также Саливанчук напомнила о том, что война в Украине длится уже больше 100 дней.
«Боль в сердце каждого украинца, потому что война приносит с собой кровь, разруху и страдания от потерь. Она идет по стране, оставляя после себя страшные следы, болезненные и необратимые. Смерти, стресса и травматических событий слишком много. Сегодня новая реальность – это спать и просыпаться под звуки сирен», - рассказала знаменитость.
Напомним, Горбунов на эмоциях высказался о поведении пожилых украинцев.
Как сообщала Politeka, Галкин жестко ответил на обвинения в "поливании грязью" россии.
Также Politeka писала, что жена Остапчука показала, как прихорошилась впервые за долгое время.