Как сообщает Politeka.net, звезда украинского спорта 28-летняя олимпийская чемпионка Анна Ризатдинова рассказала в программе "Зірковий шлях" о своей зомбированной пропагандой бабушке, которая живет в аннексированном Крыму.

Днями бабушка Анны сидит у телевизора и верит всему, что "вещают" по российским федеральным каналам. Родная бабушка спортсменки из Крыма выступает на стороне страны-агрессорки и ждет, пока так называемая "вторая армия мира" освободит ее внучку и правнука.

"Я говорю: "Бабушка, здесь такой ужас, в Украине началась война", а она мне: "Это же хорошо, вас же спасают". Я говорю: "От кого спасать? Ты понимаешь, что сейчас в стране, где живет твоя внучка и Рома… Киев пылает, он в огне, не только Киев, вся Украина. Ракеты прилетают из России". Она мне говорит: "Да это все хейт, и это не на самом деле", – рассказала спортсменка.

Анна Ризатдинова призналась, что пыталась донести правду к любимой бабушке, но ничего не получилось, она и дальше твердила заученные фразы российской пропаганды.

"И это мой родной человек. Это адекватная женщина, с которой я прожила все свое детство. И она такое говорит! Я не могла в это поверить", – эмоционально отметила Анна Ризатдинова.

Напомним, любимица Влада Ямы из «Танців з зірками» покорила видом в обтягивающем боди.

Как Politeka сообщала, что любимица Влада Ямы из "Танців з зірками" раскрыла секреты о себе.

Также Politeka писала, что Никитюк и другие откликнулись на признание Ризатдиновой о любимом человеке.