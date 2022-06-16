Как пишет Politeka.net, молодая красотка Соня Евдокименнко поделилась в своем Инстаграм новыми снимками.

Как известно, дочь единственного сына культовой украинской певицы уже давно живет и учится в США. При этом, судя по новому посту, девушку продолжает тянуть в Европу.

На снимках Соня сидела в милом дворике с изящным фонтаном. Девушка была одета в стильное платье-пиджак абрикосового оттенка. Евдокименко сидела за столиком ресторана под открытым небом, кокетливо поправляя волосы.

«Побег в Европу в сердце чудесного Беверли-Хиллз», - подписала кадры внучка Ротару.

Ее пост тут же привлек внимание воздыхателей.

«Как красиво», «Софийка, ты очень красивая», «Боже, какое солнышко», «Прелесть-то какая», «Этот лук на тебе просто персик», - пишут люди, впечатленные снимками.

Отметим, что Соне 21 год. Она живет и учится в Нью-Йорке, а на лето решила перебраться в Лос-Анджелес, где ей предложили работу.

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