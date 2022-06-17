Певица Светлана Лобода показала, что ей удалось в родной Ирпени, куда она приехала.

Как пишет Politeka.net, Светлана Лобода - известная украинская певица. Артистка сейчас активно поддерживает Украину в войне с россией. Звезда на днях решила приехать в родную Ирпень, чтобы посмотреть, что там сотворила российская армия. Видео Светлана опубликовала в своем Инстаграм.

"Вчера был один из самых сложных дней в моей жизни…

Вчера я собственными глазами увидела мой родной Ирпень и последствия чудовищного вторжения российских войск в Украину!!

Мой родной город. Любимый. Земля моего детства и тёплых воспоминаний. Разрушенные дома, вмятины от гусениц танков, пробоины от ракет, многочисленные повреждения от осколков и пулеметов, дотла сгоревшие дома, уничтоженный дом Культуры.

Внутри только застывший ужас и холод…", - написала Лобода.

Фанаты поставили почти 10 тысяч лайков и написали комментарии:

"А сколько этого ужаса потом распутывать на поколения вперёд. Это самая настоящая коллективная травма, которая уже есть и влияет на людей, детей. И это этот процесс даже не прекратился до сих пор.

Горько, больно. И так отношения были не самые легкие. А теперь просто чудовищное количество боли, гнева, ненависти посеяно. Мира Украине и украинцам", "Эту боль не унять... не простить, никак .. это уже произошло...", "Спасибо вам за смелость и правду , за то что не молчите!".

Напомним, Лобода вернулась в родной Ирпень, кадры

А еще Politeka писала, что Лобода привела россиян в ярость рассказом о тяжестях украинцев

Также Politeka сообщала, что Гвоздева из "Танців з зірками" раскритиковала Лободу за молчание



