Как пишет Politeka.net, певица поделилась новым постом в Инстаграм. Как известно, несмотря на годы жизни и работы в россии после начала войны Лобода открыто поддержала Украину. Недавно она запустила проект психологической помощи для всех украинцев, пострадавших в результате российского вторжения.

«Каждый украинец считает дни, которые съедаются войной. Сегодня 111 день и каждый на своём фронте, как может и на что хватает сил, ресурсов, эмоций, любви и злости, ведет свою страну к победе», - написала Лобода.

Она рассказала подробнее о работе своего центра, а также подчеркнула, что любая помощь приближает Украину к победе.

Впрочем, россияне восприняли позитивный пост певицы весьма агрессивно.

«Верните деньги за концерт!», «Деньги верни за билеты. Кёльн. Совесть имей 1 билет 149 евро», - пишут оскорбленные экс-фанаты звезды.

Впрочем, украинцы тут же заметили, что эти деньги пошли на благотворительность для нашей страны.

Другие российские комментаторы сразу же сорвались на оскорбления певицы и Украины.

Напомним, Яма из "Танців з зірками" растрогал рассказом о поведении Чапкиса за кулисами.

Как сообщала Politeka, Цибульская призналась, когда вернется в Киев.

Также Politeka писала, что Гвоздева из "Танців з зірками" раскритиковала Лободу за молчание.