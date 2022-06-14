Популярная украинская хореограф и многоразовая участница шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева в интервью Славе Демину рассказала, что думает об украинских звездах, которые долго время выступали в россии, а теперь "переобулись".

Так, по словам Илоны, она считает большой смелостью то, как свою гражданскую позицию проявил Макс Барских. Артист с первых дней войны вернулся в Украину и громко высказался о нападении россии. А вот в искренность Светланы Лободы, которая не сразу начала говорить о войне, Гвоздева не очень верит.

"По поводу Светы Лободы, ну смотри, она не моя подруга, я ее никогда не знала так прям близко. Но могу сказать, что, мне кажется, что в какое-то время она поняла, чтобы в первую очередь сохранить свою карьеру в будущем, нужно что-то делать в сторону Украины. Потому что первую неделю или две она тоже молчала. Мне кажется, что если ты четко понимаешь, что в твоей стране война, то ты не можешь две недели ждать, а только потом для тебя какое-то прозрение пришло там. Короче говоря, как говорил Станиславский: "Не верю!", - рассказала Илона Славе Демину.

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