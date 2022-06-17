Популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая недавно объявила о разводе с мужем Владимиром Дантесом после 11 лет отношений, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка опубликовала милое фото у моря и продолжила делится своим опытом разговоров с психотерапевтом.

В прошлом посту Надя затронула много болезненных тем, а теперь сосредоточилась на теме потерь, и дала полезные рекомендации от специалиста.

"Как мы многое потеряли и продолжаем терять за эти почти 4 месяца. У многих внутри – целый микс чувств: бессилие от невозможности помочь, тревога за оставшихся, вина за то, что уехал… В продолжение нашего разговора с @olgakorolik разберемся, как пережить потерю и справиться с виной уцелевшего", - написала Дорофеева.

В своем посту артистка также добавила текстовые картинки с полезными советами от специалиста. Там можно узнать, как наша психика воспринимает потери, и как с ними справляться. Эти рекомендации больше всего пригодятся людям, которые ощутили на себе всю трагедию войны.

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