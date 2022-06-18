Популярная украинская певица и фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина, которая сейчас за границей, часто делится с поклонниками новостями о жизни на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка записала эмоциональное видеообращение к поклонникам.

Как оказалось, Юлия вместе с группой The Hardkiss дала первый большой и живой концерт с начала войны. Выступление прохолодило за границей в рамках благотворительного тура в поддержку Украины. В видеообращении звезда поблагодарила фанатов и рассказала о том, как все было.

"Спасибо всем, кто был сегодня на нашем концерте. Спасибо всем, кто поддержал украинскую музыку, Украину, кто был здесь на украинской сцене, на фестивале. Пролетело все как мгновенье. Потому что это действительно первое большое живое выступление за эти последние четыре месяцы ужасные. Где-то был очень эмоционально, где-то сюрреалистично, но, как есть. Мы говорили о важных вещах", - рассказала Юлия на видео, а на ее глазах выступали слезы.

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