Как пишет Politeka.net, Лилия Ребрик - известная украинская телеведущая, а также актриса театра и кино. Звезда еще участвовала в танцевальном шоу "Танці з зірками", где ее партнером был Андрей Дикий. Паре не удалось победить, а только занять второе место. Но зато после проекта Лилия и Андрей женились и воспитывают двоих дочерей - Диану и Полину. Хотя это и не сильно утешает танцора, так как по сей день не может воспринять поражение, как признавалась сама Ребрик.

Не забывает Лилия и об Инстаграм, где делится самым интересным. А в этот раз решила показать красоток-дочерей. На кадрах девочки были в одинаковых платьях и сидели на качели, пока с ними работал фотограф.

На еще одном фото была одна Полина.

А на последнем кадре Диана и Полина сидели вместе держась за руки.

"Мои подружки", - подписала кадр Лилия.

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