Телеведущие отошли в сторону и показали, что за ними из экрана наблюдает Анатолий Анатолич.

Как сообщает Politeka.net, известный радиоведущий "Люкс ФМ" Слава Демин стал ведущим популярного шоу "Ранок з Україною". Теперь Лилия Ребрик будет вести утреннее шоу в паре со Славой Деминым, а к Анатолию Анатоличу присоединится Ирина Хоменко.



Лилия Ребрик показала закулисный кадр и попросила подписчиков Иснтаграм помощи с названием фото.

На фото телеведущая позирует в стильном и соблазнительном образе. Его составили пудрового оттенка комбинезон с пышными рукавами и поясом на талии, а также белые туфли на высоких шпильках. Лилии Ребрик сделали укладку, а также яркий макияж с акцентом на глаза.

Слава Демин выбрал для своего первого эфира образ в стиле кэжуал. Его наряд составили черные штаны-чиносы, белая футболка и рубашка небесного оттенка.

Телеведущие отошли в сторону и показали, что за ними из экрана наблюдает Анатолий Анатолич.

Украинцы вошли в азарт и предлагали свои варианты названия соответствующего снимка. Не остались в стороне Анатолий Анатолич и Слава Демин. "Выведите того из студии" - написал Анатолий, а Слава предложил -"Бывший и нынешний".

Напомним, что Лилия Ребрик заинтриговала кадрами с красавицами-дочерями в костюмах.

Как сообщала Politeka, Лилия Ребрик рассказала, что заставило ее грустить в праздник.

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