Популярная актриса и ведущая опубликовала в своем Инстаграм новые атмосферные кадры, пишет Politeka.net.

На видео Ребрик показала, как наслаждается жизнью, несмотря ни на что. Актриса в легком белом платье легкомысленно бегала по лавандовому полю в лучах закатного солнца и счастливо улыбалась.

Как пояснила Ребрик, сейчас украинцы как никогда остро прочувствовали ценность простых радостей.

«Цену простых вещей мы понимаем сейчас как никогда остро. Какая бесценная улыбка, какое красивое синее небо, какое ласковое вечернее солнце, какой теплый ветер, как исцелительно пахнет лаванда. В такие моменты я, кажется, знаю как пахнет мир – лавандой», - написала знаменитость.

Она отметила, что люди не знают, сколько еще продлится война. По мнению Ребрик, с учетом этого нельзя откладывать жизнь на потом.

«У нас есть сегодня. Такой бесценный миг…, когда закрываешь глаза…и вроде мир…вроде покой… вроде сон… Чувствую одно: «Если живы – надо жить»», - поделилась своими мыслями Ребрик.

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