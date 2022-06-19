Так, звезда сериала "Поймать Кайдаша" и "Крепостная" Тарас Цымбалюк совсем недавно поразил известием, что развелся со стилисткой и визажисткой Тиной Антоненко, причем пара не дожила вместе даже до первой годовщины свадьбы.

Сам актер рассказал о разводе в сторис своей страницы в Instagram. Цымбалюк признался, что очень благодарен ей за время, проведенное вместе. Отметим, что пара встречалась три года, но годовщину со дня свадьбы так и не отпраздновала.

"Мы с Тиночкой больше не пара. Даже после прекрасных четырех лет вместе так бывает: чтобы оставаться счастливыми, должны выбирать отдельные дороги. Безгранично благодарен за это время. Жизнь продолжается", — сообщил Цымбалюк.

В свою очередь супруга Тараса также прокомментировала их отношения:

«Друзья, мы с Тарасом больше не пара. Война – большое испытание абсолютно для всех пар, и некоторые из них это испытания не проходят. Наша не стала исключением. Из уважения к Тарасу и к себе я не стану давать никаких комментариев (собственно, как обычно).

Я благодарю за эти 4 года. Самые длинные отношения в моей жизни. Спасибо за любовь, верность, красоту путешествий, которую мы увидели вдвоем, за опыт и развитие».

Напомним, что Цымбалюк засветил кадры со съемки финального сезона «Крепостной».

Как сообщала Politeka, Цимбалюк из "Крепостной" назвал украинку, в которой разочаровался.

Также Politeka писала, что Цимбалюк из "Крепостной" раскрыл, почему украинские актеры поголовно играют в российском "мыле".