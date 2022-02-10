Актер показал, что происходило на съемочной площадке популярного сериала.

Как пишет Politeka.net, 32-летний актер Тарас Цымбалюк, который исполнил роль коваля Назара в сериале «Крепостная», в сторис Instagram поделился кадрами последнего дня съемок четвертого завершающего сезона костюмированной драмы.

Интересно, что Тарас Цымбалюк изначально не планировал играть роль крепостного коваля. Перед началом съемок первого сезона он пробовался на роли главных героев — Алексея Косача и Григория Червинского. Однако в результате, актер оказался доволен своим амплуа.

Ранее Цымбалюк сообщал, что новый сезон сериала «Крепостная», который станет последним, зрители смогут увидеть уже весной 2022 года.

В четвертом сезоне «Крепостной» речь пойдет о жизни детей главных героев предыдущих сезонов. События будут происходить примерно спустя 18 лет после отмены крепостного права в Российской империи.

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