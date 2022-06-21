На своей странице в Instagram артист разместил трогательное поздравление с днем рождения для своей мамы, к которой он обращается на "Вы", а также показал совместные фото.

"У моей красивой Ма Иванны Лазановской сегодня праздник. Сказать, что это самый драгоценный человек в моей жизни - это маловато, она единственная, кто звонит ко мне больше 5-ти раз в день", — признается Лазановский.

Звезда "Голоса країни" подобрал самые теплые слова поздравления для своей мамы.

"Мамуля, вы знаете, как сильно я вас люблю 😍 Самая лучшая и самая дорогая одежда - это ваши объятия, самая вкусная и самая теплая еда - это ваши разговоры и смех, самый ценный подарок - это ваша жизнь (за что я благодарен моему дедушке и бабушке) Сколько жизненных ситуаций вам удалось преодолеть, знает только Бог, но с его помощью, вы всегда находите силы двигаться дальше. Поэтому, пусть всегда рядом с вами будет ангел Хранитель, который будет беречь вас от невзгод", — написал Сергей.

Украинцы в комментариях присоединились к поздравлениям .

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