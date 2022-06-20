Зірка проекту» МастерШеф " Євген Клопотенко продовжує розповідати в мережі про свої преключениях під час робочих поїздок. Чоловік не тільки ділиться корисними і смачними рецептами в Instagram, але ще і з задоволенням показує більш особисті моменти зі своїх буднів.

Цього разу під час робочої подорожі на місці роботи Клопотенко виявився єдиним чоловіком, що його чимало здивувало. Як правило, в оточенні кухаря працювали різні люди, як жінки, так і чоловіки.

"Вчора я опинився в Кракові. А сьогодні я вже в іншому місці, в іншій країні. Сьогодні я на новій кухні, де єдиний чоловік – я. нові відчуття» - похвалився подіями останніх днів Клопотенко.

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Клопотенко зізнався, що з дитинства любив ходити в лікарню, адже у його друга була сім'я лікарів, а ще його заохочували за хорошу поведінку під час візиту смачними бургерами.

Втім, Клопотенко зізнається, що після того як йому видалили 4 зуба за раз, а потім ще 2, він почав боятися стоматологів. За словами шеф-кухаря, цей страх пройшов з часом тільки через те, що до стоматологів йому доводилося ходити часто.

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