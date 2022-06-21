На своей странице в Instagram артист поделился неприятным наблюдением.
"Я «умер». Уже как 2 дня!!! По версии Википедии 🤦🏻♂️ Хотя, вчера была ситуация когда я был к этому близок, но все обошлось...", — написал Козловский и показал скрин известия о собственной "смерти".
Певица Екатерина Бужинская бурно отреагировала на публикацию Виталия: "Шок 🤦♂️😬 (как такое может быть???) Дай Господи долгих, счастливых лет".
Украинцы в комментариях также возмущаются таким "шуткам" редакторов Википедии:
"Вот и возможность увидеть лицо Путина": Макрона и Шольца привезли на руины Ирпеня, видео
Британский полковник, предсказавший нападение рф, сказал, сколько может продолжаться война: "К сожалению..."
"У них всегда будет больше "пушечного мяса": британский полковник раскрыл, как можно победить рф
"Слышали нашу арту": ВСУ приближаются к Херсону, эксперт назвал вероятные сроки освобождения
"Космическая": внучка Ротару в блестящем образе затмила вид на Лос-Анджелес, бабушка оценила
"Я в шоке! Аж проверила Википедию. Реально так написано! Значит с сегодняшнего дня должна быть новая, лучшая жизнь!Дай Бог здоровья на многие счастливые лета,всем зависникам и врагам на зло!Ангела хранителя на каждом шагу!";
"Ужас…. Разве так можно ошибаться";
"Господи, да ну...Зачем такое говорить? Храни вас Бог! Долгой и счастливой жизни в мирной и цветущей Украине! После победы у всех много работы! Так что Википедия подождет со своими версиями";
"Виталик, береги себя ты что нас так пугаешь. Так видимо рашистская, если ввести на украинском все в порядке. Пусть тебя оберегает ангел хранитель";
"Это значит будешь долго жить".
Напомним, внучка Софии Ротару поразила даже родных новым образом в Лос-Анджелесе.
Как сообщала Politeka, Андрей Данилко обмолвился о важном событии в жизни Сердючки.
Также Politeka писала, что "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко похвастался, каково это быть единственным мужчиной на работе.