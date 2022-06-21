Украинский певец Виталий Козловский "умер" 18 июня в возрасте 37 лет, по версии "Википедии".

На своей странице в Instagram артист поделился неприятным наблюдением.

"Я «умер». Уже как 2 дня!!! По версии Википедии 🤦🏻‍♂️ Хотя, вчера была ситуация когда я был к этому близок, но все обошлось...", — написал Козловский и показал скрин известия о собственной "смерти".

Певица Екатерина Бужинская бурно отреагировала на публикацию Виталия: "Шок 🤦‍♂️😬 (как такое может быть???) Дай Господи долгих, счастливых лет".

Украинцы в комментариях также возмущаются таким "шуткам" редакторов Википедии:

"Я в шоке! Аж проверила Википедию. Реально так написано! Значит с сегодняшнего дня должна быть новая, лучшая жизнь!Дай Бог здоровья на многие счастливые лета,всем зависникам и врагам на зло!Ангела хранителя на каждом шагу!";

"Ужас…. Разве так можно ошибаться";

"Господи, да ну...Зачем такое говорить? Храни вас Бог! Долгой и счастливой жизни в мирной и цветущей Украине! После победы у всех много работы! Так что Википедия подождет со своими версиями";

"Виталик, береги себя ты что нас так пугаешь. Так видимо рашистская, если ввести на украинском все в порядке. Пусть тебя оберегает ангел хранитель";

"Это значит будешь долго жить".

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