Певец Владимир Дантес, бывший муж Нади Дорофеевой, показал родное место в Харькове, где он провел очень много лет.

Как пишет Politeka.net, Владимир Дантес - известный украинский певец. Звезда прославился благодаря "Фабрике звезд 2", после чего его продюсировала Наталья Могилевская. В 2014 году Дантес завязал с музыкой, но в 2019 решил вернуться обратно на сцену и успел записал несколько синглов, а также целый альбом. А недавно Владимир расстался с Дорофеевой, которая уже объявила, что вместе с Михаилом Кацуриным.

Не забывает Дантес и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз решил показать развалины Харькова, где он прожил долгое время.

"Это место где я рос. Тут я прожил до 14 лет, именно в этом районе. А потом (до 20 лет) этой дорогой ездил/ходил к бабушке и бурсе. Я никогда не найду ответ на вопрос "За что?". И до конца жизни буду считать, что это геноцид", - написал Дантес.

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