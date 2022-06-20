Популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая недавно объявила о разводе с мужем Владимиром Дантесом после 11 лет отношений, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. в этот раз звездная красотка заинтриговала поклонников новыми отношениями.

В своих сторис Надя опубликовала неоднозначное фото, на котором ее можно увидеть с мужчиной. Правда, оставила место для загадки, а снимок скорее, как намек, без лишних слов. На фотографии Дорофеева сидит за рулем автомобиля, и сжимает в своей руке руку мужчины, и держаться они как влюбленная пара.

К слову, ранее Надя показывала снимок в своем микроблоге, на котором позирует в этом же коротеньком летнем платье в цветочки и светлой кофточке.

Отметим, что Дорофеева и ее бывший муж Владимир Дантес разошлись мирно и без скандалов, а причиной разрывов назвали то, что просто ушла любовь, а они повзрослели. Артисты каждый на своей странице в Instagram опубликовали одинаковые посты с теплым фото, где они вместе, и написали одинаковый текст, в котором объявили, что их красивая история закончилась. Произошло это в марте, и очень расстроило поклонников пары, которую называли самой красивой в украинском шоу-бизнесе.

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