Об этом, как пишет Politeka.net, сообщила его дочь Каролина-Кристель. Ему было 45 лет.
«…Это такой человек, которого я буду ставить в пример все свою жизнь, человек которого я буду чтить, это человек который поставил меня на ноги… дал фундамент в этой жизни и установки, я ему правда благодарна. Папа - это пример для меня. Мне очень жалко, что его рядом со мной не будет… но я надеюсь, что у него все будет хорошо и в раю и в последующих жизнях. Я отпускаю его с чистой совестью, с чистым сердцем, с чистой душой….», - написала дочь певца в Instagram.
По предварительным данным, причиной смерти Пьера Нарцисса стала остановка сердца после операции на почке 21 июня.
Отметим, с матерью своей дочери Каролины Пьер Нарцисс развелся с большим скандалом – женщина обвиняла певца в агрессивном поведении и алкоголизме.
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Напомним, Аллу Пугачеву и Галкина, которые уехали из россии, готовятся лишить всего.
Также сообщалось, что Андрей Данилко честно ответил, почему у него до сих пор нет жены и детей.
Кроме того Politeka.net писала, что Данилко назвал причину скандальных заявлений Михалкова.