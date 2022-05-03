Андрій Данилко звернув увагу на психологічний стан російського режисера Микити Михалкова, який відзначився низкою скандальних заяв, зокрема про біологічну зброю, яку Україна нібито може закинути в рф за допомогою перелітних птахів. В інтерв'ю Politeka Online український артист назвав кілька факторів, які можуть свідчити про відхилення режисера.

"Він збожеволів. Він просто збожеволів і вже давно. Є таке поняття, як вікові зміни. Ось щось там. Ви навіть на цей погляд його подивіться. момент його жартів, які він повторює кожен раз, ця інтонація», - сказав артист.

При цьому Данилко зазначив, що в дитинстві захоплювався Михалковим, як актором і вважав його раніше дуже талановитим, але потім стався перелом.

"Михалков-божевільний. І мені здається, я вже десь говорив про це, Ви знаєте, ось він мерзота. Ось мерзота, правда. І він, найцікавіше, що він знає, що він мерзота", - сказав артист.

Нагадавши, розкрилися подробиці трагедії з дівчиною онука Михалкова.

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