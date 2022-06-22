Алла Пугачова і Максим Галкін, які виїхали з рф, можуть втратити нерухомість в селі Грязь Московської області.

Про це заявив перший заступник голови комітету Держдуми з безпеки і протидії корупції Андрій Луговий, повідомляють російські ЗМІ. Більш, того рашистська влада не приховує, що відомий російський гуморист може взагалі втратити все.

За словами Лугового, є "підозри", що особняк був побудований з порушенням закону рф. Підставами нібито стала скарга некомерційної організації "Охорона вод і лісів", яка наполягає на перевірці дотримання будівельного, пожежного та санітарного законодавства при будівництві будинку.

"...Можуть з'являтися якісь цікаві деталі, пов'язані з їх життям, з їх багатством. Якщо якісь порушення вбачаються, прокуратура повинна перевірити. Якщо вони себе таким чином ведуть, то зараз закривати очі не треба. Якщо такі порушення є, треба позбавити Галкіна всього того, що він має...Нехай Галкін радіє там, за межами російської федерації", - заявив Луговий.

У разі якщо будуть виявлені порушення, замок Галкіна і Пугачової конфіскують. Луговий назвав Галкіна зрадником і заявив, що «це люди, які не люблять росію».

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення рф в Україну Галкін і Пугачова виїхали до Ізраїлю.

Гуморист засудив дії Росії і в одному зі своїх виступів жорстко висміяв російських пропагандистів і кремлівську владу.

"Я кажу "Ні війні" - вони називають мене зрадником. Вони кажуть:"ми робимо цю спецоперацію, щоб відсунути НАТО від кордонів з Росією". Для чого? Це нормально? Подобається, не подобається – НАТО розширюється@, – сказав зі сцени Галкін.

Гуморист також припустив, що путінська пропаганда після України переключиться на інші країни.

"Швеція ж теж збирається в Альянс. Я вже бачу ці антискандинавські настрої. Я вже бачу, як Скабєєва спалює альбом АВВА. Я вам точно кажу, що не за горами! Шведську стінку перейменують в "лазалку", сауну – в "сухопарку", шведський стіл – в "обжиралівку". Ну і, звичайно ж, заборонять казки Сельми Лагерлеф і Астрід Ліндгрен. Я вже бачу Соловйова, він стоїть і кричить: "КАРЛСОН!"- посміявся над рашистами Галкін.

Також повідомлялося, що українська ведуча Маша Єфросиніна розповіла, як Галкін поплатився за свою підтримку України.