Про це, як пише Politeka.net, повідомила його дочка Кароліна-Крістель. Йому було 45 років.
"...Це така людина, яку я буду ставити в приклад все своє життя, людина яку я буду шанувати, це людина яка поставила мене на ноги... дала фундамент в цьому житті і установки, я йому правда вдячна. Тато - це приклад для мене. Мені дуже шкода, що його поруч зі мною не буде... але я сподіваюся, що у нього все буде добре і в раю і в наступних життях. Я відпускаю його з чистою совістю, з чистим серцем, з чистою душею....", - написала дочка співака в Instagram.
За попередніми даними, причиною смерті П'єра Нарциса стала зупинка серця після операції на нирці 21 червня.
Зазначимо, з матір'ю своєї дочки Кароліни П'єр Нарцис розлучився з великим скандалом – жінка звинувачувала співака в агресивній поведінці і алкоголізмі.
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Нагадаємо, Аллу Пугачову і Галкіна, які виїхали з Росії, готуються позбавити всього.
Також повідомлялося, що Андрій Данилко чесно відповів, чому у нього досі немає дружини і дітей.
Крім того Politeka.net писала, що Данилко назвав причину скандальних заяв Михалкова.