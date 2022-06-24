Как пишет Politeka.net, Даша Ульянова - известная украинская гимнастка, которая имеет звание Мастер спорта Украины. Также девушка решила попробовать свои силы на проекте "Холостяк", где был главным героем Макс Михайлюк. Красотка победила на проекте, но построить отношения паре не удалось. Зато Даша стала популярным блогером в Инстаграм.

А в этот раз в своих сторис Даша показала, как выглядит без косметики, появившись в халате.

"Без перисоф/фейсапов. Посмотрите на кожу, именно после этого ухода эффект натянутой кожи. Доброе утро", - написала Даша.

Звезда легко улыбнулась и сделала селфи, сделав акцент на своем лице. А после этого показала, как собралась делать упражнение на пресс.

"Сейчас будет гореть пресс. Ну какая же она сладенькая", - написала звезда.

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